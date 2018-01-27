В Уссурийске таксист заставил неплатежеспособного клиента умыться зеленкой

На страницах социальных сетей обнародовали видео, на котором таксист из Уссурийска заставил молодого парня умыться зеленкой. Как сообщают источники, причиной такого происшествия стал отказ пострадавшего оплатить проезд.

Приморские СМИ сообщили о неординарном происшествии в Уссурийске. Там местный таксист заставил молодого парня умываться зеленкой. При этом, мужчина все снимал на камеру.Видео появилось накануне в социальных сетях. На нем видно, как парень сознается в том, что решил «кинуть» таксиста и хочет теперь понести за это наказание. Он берет зеленку и умывает ей лицо. Жидкость попадает в глаза, но при этом таксист заставляет молодого человека продолжать дальше. В конце пострадавший обещает больше не обманывать таксистов.После публикации видеоматериала, все пользователи разделились на две группы. Некоторые встали на сторону водителя и поддерживают расправу с парнем. Другие же считают такие методы воспитания не совсем гуманными.Местные СМИ уже сообщили, что таксист больше не работает на прежнем месте. О том, будут ли этим делом заниматься правоохранители пока неизвестно. Ранее подобные случаи случались в других городах России. Тогда неравнодушные граждане уставили расправу с таксистами, устроившими самосуд.