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| | В Уссурийске таксист заставил неплатежеспособного клиента умыться зеленкой

В Уссурийске таксист заставил неплатежеспособного клиента умыться зеленкой

Сегодня, 11:13
На страницах социальных сетей обнародовали видео, на котором таксист из Уссурийска заставил молодого парня умыться зеленкой. Как сообщают источники, причиной такого происшествия стал отказ пострадавшего оплатить проезд.

В Уссурийске таксист заставил неплатежеспособного клиента умыться зеленкой

 

Приморские СМИ сообщили о неординарном происшествии в Уссурийске. Там местный таксист заставил молодого парня умываться зеленкой. При этом, мужчина все снимал на камеру.

Видео появилось накануне в социальных сетях. На нем видно, как парень сознается в том, что решил «кинуть» таксиста и хочет теперь понести за это наказание. Он берет зеленку и умывает ей лицо. Жидкость попадает в глаза, но при этом таксист заставляет молодого человека продолжать дальше. В конце пострадавший обещает больше не обманывать таксистов.

После публикации видеоматериала, все пользователи разделились на две группы. Некоторые встали на сторону водителя и поддерживают расправу с парнем. Другие же считают такие методы воспитания не совсем гуманными.

Местные СМИ уже сообщили, что таксист больше не работает на прежнем месте. О том, будут ли этим делом заниматься правоохранители пока неизвестно. Ранее подобные случаи случались в других городах России. Тогда неравнодушные граждане уставили расправу с таксистами, устроившими самосуд.
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