В США мужчина развелся из-за желания мастурбировать

В США мужчина развелся из-за любви к самоудовлетворению, и теперь уже 15 лет живёт один и наслаждается мастурбацией. По словам американца, только мастурбация помогала ему получать удовольствие, как сообщает VistaNews.

В интервью одному из местных изданий мужчина рассказал, что ему больше нравится акт самоудовлетворения, которым он может заниматься по 15 часов. Житель США отметил, что он женился, потому что так делали все, однако никакой особой радости ему это не принесло. Женщин американец назвал источниками бед, а также отметил, что 15 лет ни с кем не спал.

Медики подчёркивают, что мастурбация, которая длится больше часа, может повредить мужскому организму. Однако житель США считает, что у него правильная позиция, и даже учит этому других. Мужчина открыл школу, где учит, как правильно мастурбировать, и там в настоящее время не менее 20 человек.

Ирина Летинская