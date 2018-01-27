В США мужчина развелся из-за желания мастурбировать

В США мужчина развелся из-за желания мастурбироватьСегодня, 10:35
Американские издания опубликовали выдержки из мормонских методических пособий, которые писали о вреде мастурбации. В частности, авторы публикаций считали, что
Медики пришли к выводу, что мастурбация у мужчин имеет сходства с наркотической зависимостью. В качестве примера они рассказали историю нескольких подростков,
Житель города Екатеринбург более 12 месяцев скрывался от бывшей жены и судебных приставов. 54-летний мужчина не хотел отдавать сына и дочь экс-супруге, с