Лайнер «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

Лайнер «Нордавиа», вылетевший по направлению из Москвы в Архангельск, из-за неисправности шасси был вынужден возвратиться вновь в аэропорт Домодедово. Инцидент произошел в 11:30 26 января 2018 года.

Сообщается об инциденте с воздушным лайнером, принадлежащим компании «Нордавиа», в котором самолет был вынужден обратно вернуться в аэропорт Домодедово уже после того, как поднялся в воздух. Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Архангельск из Москвы.Причиной вынужденного возвращения и посадки стало шасси, находившееся в несправном состоянии – после поднятия лайнера в воздух оно не убралось, при этом датчик «земля-воздух» не работал.Пассажиры отмененного рейса были успешно доставлены в Архангельск благодаря резервному борту.26 января сообщалось также о вынужденной задержке рейсов из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга из-за сильного тумана, обеспечивающего плохую видимость. В эту пятницу была приостановлена работа аэропорта в Калининграде по этой же причине.