НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Лайнер «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

Лайнер «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

Вчера, 22:11
Лайнер «Нордавиа», вылетевший по направлению из Москвы в Архангельск, из-за неисправности шасси был вынужден возвратиться вновь в аэропорт Домодедово. Инцидент произошел в 11:30 26 января 2018 года.

Лайнер «Нордавиа» вынужден был вернуться в Домодедово из-за шасси

 

Сообщается об инциденте с воздушным лайнером, принадлежащим компании «Нордавиа», в котором самолет был вынужден обратно вернуться в аэропорт Домодедово уже после того, как поднялся в воздух. Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Архангельск из Москвы.

Причиной вынужденного возвращения и посадки стало шасси, находившееся в несправном состоянии – после поднятия лайнера в воздух оно не убралось, при этом датчик «земля-воздух» не работал.

Пассажиры отмененного рейса были успешно доставлены в Архангельск благодаря резервному борту.

26 января сообщалось также о вынужденной задержке рейсов из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга из-за сильного тумана, обеспечивающего плохую видимость. В эту пятницу была приостановлена работа аэропорта в Калининграде по этой же причине.
Новости по теме
В аэропорту Домодедово самолет экстренно садится из-за поврежденного шасси
В аэропорту Домодедово самолет экстренно садится из-за поврежденного шасси

В аэропорту Домодедово города Москвы вынужден совершить экстренное приземление самолет рейса 7750 Ираклион-Москва. Внеплановая посадка обусловлена невыпуском

Столичный аэропорт Домодедово принял самолет с неполадками шасси
Столичный аэропорт Домодедово принял самолет с неполадками шасси

Пассажиры доставлены в терминал воздушного порта, самолет успешно убран с посадочной полосы и находится на стоянке. Аэропорт продолжает работу по штатному

Boeing 737–500, улетевший из
Boeing 737–500, улетевший из "Домодедово", из-за проблем вернулся в аэропорт

Как стало известно, в аэропорту «Домодедово» Boeing 737–500, летевший в Донецк, совершил экстренную посадку. Как только лайнер поднялся в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости