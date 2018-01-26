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| | Четверых граждан КНДР избили в хостеле в Москве

Четверых граждан КНДР избили в хостеле в Москве

Вчера, 21:54
Четверо северокорейцев во время драки со стрельбой в хостеле в самом центре города получили ранения. Данное происшествие произошло этой ночью 25 января.

 

По словам корреспондентов в ходе проведения опросов, четверо граждан КНДР получили телесные повреждения в результате избиения. Личности, которые нападали на потерпевших пока не установлены. Известно только то, что нападавшие, были вооружены и произвели несколько выстрелов.

 

Потерпевшие были доставлены в больницу для оказания необходимой первой помощи. Из слов медицинских работников, трое северокорейцев отправили в больницу, а четвертого пострадавшего доставили в травмпункт. Все обстоятельства и причины драки пока уточняются.

По данному инциденту было заведено уголовное дело.
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