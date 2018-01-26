Четверых граждан КНДР избили в хостеле в Москве

По словам корреспондентов в ходе проведения опросов, четверо граждан КНДР получили телесные повреждения в результате избиения. Личности, которые нападали на потерпевших пока не установлены. Известно только то, что нападавшие, были вооружены и произвели несколько выстрелов.
Потерпевшие были доставлены в больницу для оказания необходимой первой помощи. Из слов медицинских работников, трое северокорейцев отправили в больницу, а четвертого пострадавшего доставили в травмпункт. Все обстоятельства и причины драки пока уточняются.
По данному инциденту было заведено уголовное дело.