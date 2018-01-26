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| | В Калининградской области рухнул башенный кран

В Калининградской области рухнул башенный кран

Вчера, 20:22
Из-за падения башенного крана в территории Калининградской области пострадал один рабочий. Инцидент произошел в Зеленоградске.

В Калининградской области рухнул башенный кран

 

Как рассказали представители СК по региону, в настоящее время ведется доследственная проверка по поводу обрушения крана на строительной площадке Зеленоградска. Согласно предварительной информации, в кабине башенного крана располагался крановщик, попавший с повреждениями в местную больницу. Данные по остальным вероятным потерпевшим сейчас выясняются.

Ранее подобный инцидент произошел на территории Кирова. Там строительный кран упал на жилой двухэтажный дом. В результате трагического происшествия погиб крановщик, два человка были госпиталзированы с ранениями.
Никита Готский
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