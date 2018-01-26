В Екатеринбурге 14-летнему школьнику запретили обедать с одноклассниками

Ученик одной из школ Екатеринбурга сообщил, что сотрудники учебного заведения запретили ему обедать вместе с одноклассниками. Ранее 14-летний подросток питался бесплатно из-за статуса члена многодетной семьи, но, после того, как его сестра стала совершеннолетней, подростка лишили этого статуса.

14-летний учащийся одной из школ Екатеринбурга пожаловался, что сотрудники учебного заведения запрещают ему обедать совместно с одноклассниками. Мальчик, ранее числившийся как член многодетной семьи, лишился означенного статуса в связи с совершеннолетием сестры, и поэтому больше не может питаться бесплатно.По словам матери подростка, его старшая сестра все еще находиться на материальном обеспечении семьи, несмотря на свое 18-летие. Тем не менее, женщина не стала оспаривать решение школы касательно бесплатного питания, и собрала сыну обед с собой. Однако работники школы запретили мальчику есть вместе с учениками. По словам школьной администрации, есть свою еду в столовой запрещают правила санитарно-эпидемиологического надзора.Прокуратура города занялась проверкой данной школы после обращения матери ученика.