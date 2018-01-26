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| | СК возбудил дело из-за брошенного на улице пациента сочинской больницы

СК возбудил дело из-за брошенного на улице пациента сочинской больницы

Вчера, 20:10
В больнице №4 в городе Сочи была уволена санитарка, которая на улице в инвалидном кресле бросила пациента. По ее словам она вывезла его лишь на время, чтобы тот покурил.

СК возбудил дело из-за брошенного на улице пациента сочинской больницы

 

Этот инцидент случился возле больницы №4, где две сотрудницы медицинского персонала вывезли на улицу в инвалидном кресле пациента, высадив его, развернулись и ушли. Очевидцы утверждают, что за ним так никто и не пришел до тех пор пока не поднялся скандал прохожими мимо людьми, и не вызвали снова карету скорой помощи. Со слов санитарки, этот мужчина вел себя неадекватно, мешал другим больным в отделении, и сам попросился вывезти его на улицу. В ходе расследования стало известно, что мужчину доставили в отделение больницы рано утром с переломом переносицы и другими телесными повреждениями, а еще с интоксикацией организма. Как оказалось, в течение дня больному так никто и не оказал медицинской помощи, а просто взяли и вышвырнули на улицу. Во второй половине дня пострадавшего две сотрудницы медицинского учреждения вывезли за пределы больницы и высадили на тротуар возле гаражей. Где и оставили умирать.

Отметим, что по данному факту ведется расследование, весь медицинский персонал отделения был уволен.
Пелагея Лебединская
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