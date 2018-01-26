В Москве полицейская машина столкнулась с собачьей упряжкой пенсионерки

На востоке столицы РФ произошла необычная авария. Полицейская машина столкнулась с собачьей упряжкой под управлением пожилой женщины. Об этом проинформировали в пресс-службе ГИБДД по региону.

Виктория Озерова

Сегодня в районе Метрогородок Москвы произошло необычное ДТП. Служебный автомобиль ГУ МВД России под управлением старшего сержанта полиции совершил наезд на собачью упряжку. Управляла необычным транспортным средством 64-летняя женщина. После аварии правоохранитель оказал потерпевшей первую помощь, а также вызвал экстренные службы. Приехавшие врачи отметили, что здоровью пенсионерки ничего не угрожает. По предварительной информации, упряжка двигалась навстречу транспортному средству полиции, непосредственно перед ударом животное резко поменяло курс движения, что могло вызвать неблагоприятные последствия.По факту дорожно-транспортного происшествия осуществляется проверка, после чего будет принято решение.