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| | В Москве задержали бомжа за пропаганду ИГ

В Москве задержали бомжа за пропаганду ИГ

Сегодня, 14:45
Накануне в столице РФ правоохранители провели задержание мужчины без определенного места жительства. Бездомного обвиняют в пропаганде террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

В Москве задержали бомжа за пропаганду ИГ

 

25 января полиция Москвы задержала бездомного. Мужчину подозревают в пропаганде терроризма. По некоторым сведениям, еще 3 февраля прошедшего года бездомный, используя мобильный телефон и пребывая в столице РФ, через мессенджер Telegram отправил видеоролик. В материале имелся призыв присоединиться к террористической группировке ИГИЛ* (запрещена в РФ).

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Статья предполагает заключение до 10 лет и штраф в размере до полумиллиона рублей.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Виктория Озерова
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