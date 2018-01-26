В Москве задержали бомжа за пропаганду ИГ

Накануне в столице РФ правоохранители провели задержание мужчины без определенного места жительства. Бездомного обвиняют в пропаганде террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Виктория Озерова

25 января полиция Москвы задержала бездомного. Мужчину подозревают в пропаганде терроризма. По некоторым сведениям, еще 3 февраля прошедшего года бездомный, используя мобильный телефон и пребывая в столице РФ, через мессенджер Telegram отправил видеоролик. В материале имелся призыв присоединиться к террористической группировке ИГИЛ* (запрещена в РФ).На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Статья предполагает заключение до 10 лет и штраф в размере до полумиллиона рублей.