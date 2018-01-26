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| | «Шурыгина наоборот»: Девочка просит отпустить ее насильников

«Шурыгина наоборот»: Девочка просит отпустить ее насильников

Сегодня, 14:09
Суд Подмосковья рассматривает дело об изнасиловании 11-летней девочки трехлетней давности. Сама пострадавшая утверждает, что никакого преступление не было и просит отпустить «насильников».

«Шурыгина наоборот»: Девочка просит отпустить ее насильников

 

В Подмосковном суде рассматривается сложное и запутанное дело. По информации некоторых СМИ, полтора года назад двоих мужчин задержали по подозрению в краже. В результате правоохранителям не удалось доказать причастность подозреваемых к данному делу и статью сменили на изнасилование 11-летней. Мужчины получили 12 и 16 лет заключения. Якобы пострадавшая девочка, которой на данный момент исполнилось 14 лет, пытается доказать невиновность мужчин и высвободить их из тюрьмы.

По словам матери несовершеннолетней, их просто привезли в полицию и заставили подписать бумаги с показаниями. Девочка утверждает, что не является жертвой изнасилования, а полицейские угрожали, что лишат ее мать родительских прав, а ее и брата отправят в детдом.
Виктория Озерова
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