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| | СМИ: Автомобиль из кортежа Трампа совершил наезд на полицейского в Давосе

СМИ: Автомобиль из кортежа Трампа совершил наезд на полицейского в Давосе

Сегодня, 13:43
Накануне вечером BMW X5, имеющий швейцарские номера, совершил наезд на полицейского в Давосе. Местные СМИ утверждают, что автомобиль входит в кортеж президента США Дональда Трампа.

СМИ: Автомобиль из кортежа Трампа совершил наезд на полицейского в Давосе

 

Швейцарские СМИ проинформировали об инциденте, произошедшем в четверг вечером на одной из улиц Давоса. Уточняется, что ДТП случилось у гостиницы Intercontinental. Страж правопорядка, патрулирующий тот участок, предпринял попытку остановить автомобиль, следующий перед кортежем американского лидера. Белый BMW X5 вместо того, чтобы прекратить движение, увеличил скорость, но в процессе задел полицейского правым крылом. Отмечается, что за данным транспортным средством проехало несколько автомобилей черного цвета, в одном из которых и находился Дональд Трамп.

Правоохранитель при наезде успел отскочить в сторону. Никаких серьезных повреждений страж порядка не получил. Уточняется, что он не знал, что машина была из кортежа Трампа.
Виктория Озерова
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