Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человек

Сотрудники спасательных спецслужб Кемерово рассказали о произошедшем 26 января в Братском переулке Заводского района инциденте с возгоранием частного жилого дома с пристройкой в виде гаража. Пламя в результате тушили 24 сотрудника МЧС, а также шесть единиц спецтехники.

В отделении информации ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в районе полудня.

«На момент прибытия первого из подразделений открытым пламенем горела крыша дома и гаража. В данном переулке чрезвычайно плотная застройка, а потому появилась угроза перехода пламени на соседние строения. Изначально привлекалось крайне много людей и техники», - заявили сотрудники спасательного ведомства в своем пресс-релизе.

В результате пожара серьезные повреждения получила обрешетка крыши дома и гаража общей площадью в 92 квадратных метра. Причиной пожара эксперты посчитали нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.

Николай Офицеров