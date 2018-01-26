Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человек

Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человекСегодня, 13:39
Ночью в 02:17 11 декабря на центральный пункт пожарной связи г. Благовещенска поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном двухквартирном доме в переулке
Сообщение о возгорании в одном из гаражей по улице Театральной областного центра поступило на Центральный пункт пожарной связи Благовещенска в 20:21.
Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц – предположительная причина пожара, произошедшего... Сообщили корреспонденту информационного агентства