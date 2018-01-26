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| | Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человек

Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человек

Сегодня, 13:39
Сотрудники спасательных спецслужб Кемерово рассказали о произошедшем 26 января в Братском переулке Заводского района инциденте с возгоранием частного жилого дома с пристройкой в виде гаража. Пламя в результате тушили 24 сотрудника МЧС, а также шесть единиц спецтехники.
 

Загоревшийся жилой дом в Кемерово тушили 28 человек

 

В отделении информации ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в районе полудня.
 
«На момент прибытия первого из подразделений открытым пламенем горела крыша дома и гаража. В данном переулке чрезвычайно плотная застройка, а потому появилась угроза перехода пламени на соседние строения. Изначально привлекалось крайне много людей и техники», - заявили сотрудники спасательного ведомства в своем пресс-релизе.
 
В результате пожара серьезные повреждения получила обрешетка крыши дома и гаража общей площадью в 92 квадратных метра. Причиной пожара эксперты посчитали нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.

Николай Офицеров
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