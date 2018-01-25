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| | В Подмосковье загорелись три дома и баня

В Подмосковье загорелись три дома и баня

Вчера, 23:09
В Одницовском районе (село Немчиновка) произошло возгорание одного из частных домов. Пламя перекинулось на два соседних здания и на баню.

В Подмосковье загорелись три дома и баня

 

Загорелся один из частных домов Подмосковья, расположенных в селе Немчиновка в Одинцовском районе. Позже пламя перекинулось на два ближайших здания, а также на баню. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

25 января в здании Мытищинского суда в Подмосковье произошел пожар, который удалось локализировать за шестнадцать минут. Пострадавших не было.

24 января в Ногинском районе в Подмосковье произошел пожар на складе бумаги. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

В целом за 24 января в Подмосковье случилось 16 пожаров, для ликвидации которых были задействованы четыре десятка единиц специализированной техники.

21 января сообщалось также о пожаре в гаражном кооперативе «Лада-2» на территории Подмосковья. Общая площадь, охваченная огнем, составила 250 квадратных метров. Огонь удалось быстро потушить.
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