В Сочи уволят медсестер, оставивших пациента на улице

После появления в Сети видеоролика, где две медицинские сестры вывезли на кресле-каталке неходячего пациента и бросили на улице. Минздрав РФ занялся проверкой данного инцидента. Согласно результатом расследования, медсестер уволили из больницы.

Видео с уличных камер видеонаблюдения в городе Сочи, которые зафиксировали факт оставления на улице неходячего пациента двумя медсестрами, оказалось в Сети и вызвало общественный резонанс. Минздрав РФ начал проверку касательно произошедшего, чему содействовало местное представительство полиции и прокуратуры.Данный случай произошел в сочинской больнице № 4. Позже сотрудники медучреждения объяснили, что брошенный на улице пациент сам попросил о выписке, но официально это не было оформлено. По словам медработников, пациент испытывал трудности из-за нахождения в палате, так как привык к маргинальному стилю жизни.На данный момент готовятся документы к увольнению медицинских сестер с места их работы.