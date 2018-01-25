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| | В Сочи уволят медсестер, оставивших пациента на улице

В Сочи уволят медсестер, оставивших пациента на улице

Вчера, 22:39
После появления в Сети видеоролика, где две медицинские сестры вывезли на кресле-каталке неходячего пациента и бросили на улице. Минздрав РФ занялся проверкой данного инцидента. Согласно результатом расследования, медсестер уволили из больницы.

В Сочи уволят медсестер, оставивших пациента на улице

 

Видео с уличных камер видеонаблюдения в городе Сочи, которые зафиксировали факт оставления на улице неходячего пациента двумя медсестрами, оказалось в Сети и вызвало общественный резонанс. Минздрав РФ начал проверку касательно произошедшего, чему содействовало местное представительство полиции и прокуратуры.

Данный случай произошел в сочинской больнице № 4. Позже сотрудники медучреждения объяснили, что брошенный на улице пациент сам попросил о выписке, но официально это не было оформлено. По словам медработников, пациент испытывал трудности из-за нахождения в палате, так как привык к маргинальному стилю жизни.

На данный момент готовятся документы к увольнению медицинских сестер с места их работы.
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