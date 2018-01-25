В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детям

В одном из магазинов Ставрополя произошел инцидент с кражей ящика для пожертвований, который зафиксировала камера видеонаблюдения. Украденные неизвестным преступником средства предназначались больным детям. Видеоролик с кражей появился в Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. Кто-то возмутился из-за подобного поведения посетителя, кто-то предположил, что вору деньги, видимо, были нужнее.
В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детямВчера, 21:38
Жительница Архангельска украла из местного храма ящик для пожертвований. Правоохранители задержали преступницу.
Любителем «легкой наживы» оказался несовершеннолетний житель столицы республики.
Подозреваемые – жители поселка Камень–Рыболов в возрасте 15 и 16 лет. Подростки признались, что сбежали из дома и приехали в город