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| | В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детям

В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детям

Вчера, 21:38
Камера видеонаблюдения в одном из магазинов Ставрополя зафиксировала момент кражи неизвестным мужчиной ящика с пожертвованными деньгами. Собранные средства должны были пойти в качестве благотворительной помощи больным детям.

В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детям

 

В одном из магазинов Ставрополя произошел инцидент с кражей ящика для пожертвований, который зафиксировала камера видеонаблюдения. Украденные неизвестным преступником средства предназначались больным детям. Видеоролик с кражей появился в Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. Кто-то возмутился из-за подобного поведения посетителя, кто-то предположил, что вору деньги, видимо, были нужнее.

 
 
 
Примечательно, что кража произошла буквально на глазах у продавца, стоявшего поблизости кассы, у которой и был расположен ящик для пожертвований. Грабитель улучил момент, когда продавец отвлеклась, схватил ящик и быстро поместил его в свой пакет с продуктами, после чего рассчитался за свои покупки и скрылся с места преступления.

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