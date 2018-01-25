В магазине Ставрополя мужчина украл ящик для пожертвований больным детям

Камера видеонаблюдения в одном из магазинов Ставрополя зафиксировала момент кражи неизвестным мужчиной ящика с пожертвованными деньгами. Собранные средства должны были пойти в качестве благотворительной помощи больным детям.

Примечательно, что кража произошла буквально на глазах у продавца, стоявшего поблизости кассы, у которой и был расположен ящик для пожертвований. Грабитель улучил момент, когда продавец отвлеклась, схватил ящик и быстро поместил его в свой пакет с продуктами, после чего рассчитался за свои покупки и скрылся с места преступления.

В одном из магазинов Ставрополя произошел инцидент с кражей ящика для пожертвований, который зафиксировала камера видеонаблюдения. Украденные неизвестным преступником средства предназначались больным детям. Видеоролик с кражей появился в Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. Кто-то возмутился из-за подобного поведения посетителя, кто-то предположил, что вору деньги, видимо, были нужнее.