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| | В Самарской области мужчина украл посуду из частного дома на 2 500 рублей

В Самарской области мужчина украл посуду из частного дома на 2 500 рублей

Вчера, 20:36
В Борском районе Самарской области в полицию поступило заявление о краже в одном частных домов. Вор проник в помещение, взломав замок, и похитил посуду стоимостью 2 500 рублей.

В Самарской области мужчина украл посуду из частного дома на 2 500 рублей

 

Недавно в представительство полиции Самарской области по Борскому району поступило заявление о краже со взломом в одном из частных домов. Преступник смог похитить посуду, общая стоимость которой составила 2 500 рублей.

Известно, что потерпевший обратился в полицию не сразу же после обнаружения пропажи. Однако, когда правоохранительным органам стало известно о факте преступления, сотрудники полиции приступили к следственным действиям.

После изучения места преступления и изъятия обнаруженных улик, оперативники проверили возможные пункты сбыта похищенного. Таким образом, удалось выяснить личность предполагаемого подозреваемого – 33-летнего ранее судимого мужчины. После задержания, подозреваемый не стал отрицать свою вину и признался, что пойти похитить чужое имущество его заставила нужда.
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