Несвоевременная госпитализация привела к смерти женщину с Рязани

Несвоевременная госпитализация женщины с Рязани привела к с сердечному приступу, в результате чего последняя скончалась в ночь на 3 января 2018 года в областной больнице города Рязани. Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области организованы доследственные проверки.





Уже сейчас ведётся работа, оценке действий медицинских работников на предмет их своевременности, полноте и соответствию установленным порядкам и стандартам медицинской помощи.На данный момент сообщается, что 60-летняя рязанка вызвала скорую помощь из-за боли в области сердца. На протяжении 6-7 часов ей отказывали в помощи из-за того, что у них якобы не было необходимого оборудования, аппаратов для проведения анализа, неподходящий выбор медицинского учреждения. В конце всё-таки доставили пациентку в ОКБ. С 31 декабря она уже была в больнице, но к сожалению, врачи так и не смогли спасти её жизнь.В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям медиков дадут правовую оценку. По результатам проверки будут принято соответствующее решение.