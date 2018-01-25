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| | Несвоевременная госпитализация привела к смерти женщину с Рязани

Несвоевременная госпитализация привела к смерти женщину с Рязани

Вчера, 20:27
Несвоевременная госпитализация женщины с Рязани привела к с сердечному приступу, в результате чего последняя скончалась в ночь на 3 января 2018 года в областной больнице города Рязани. Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области организованы доследственные проверки.

Несвоевременная госпитализация привела к смерти женщину с Рязани

 

Уже сейчас ведётся работа, оценке действий медицинских работников на предмет их своевременности, полноте и соответствию установленным порядкам и стандартам медицинской помощи.

На данный момент сообщается, что 60-летняя рязанка вызвала скорую помощь из-за боли в области сердца. На протяжении 6-7 часов ей отказывали в помощи из-за того, что у них якобы не было необходимого оборудования, аппаратов для проведения анализа, неподходящий выбор медицинского учреждения. В конце всё-таки доставили пациентку в ОКБ. С 31 декабря она уже была в больнице, но к сожалению, врачи так и не смогли спасти её жизнь.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям медиков дадут правовую оценку. По результатам проверки будут принято соответствующее решение.
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