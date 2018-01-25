Петербуржцы привлекли наряд полиции к съемкам кино

Жители Санкт-Петербурга показали пример бдительности и гражданской сознательности. Наблюдая инцидент у Андреевского рынка обитатели Культурной столицы вызвали наряд правоохранителей.

Дарья Светозарова

Вниманию граждан предстала шокирующая на первый взгляд картина – массовое скопление полицейских, двое из них тяжело ранены и буквально утопают в крови. С «катавасией» не мог справиться даже СОБР. Тогда очевидцы и решили вызвать подкрепление. Выяснилось, что полицейские прибыли на съемки кинофильма. В страхе за жизнь «правоохранителей» сознательные граждане даже не заметили камер и предлагающихся к ним операторов – настолько велика была сила искусства.Отмечается, что впоследствии в соцсети «ВКонтакте» появился пост одного встревоженного пользователя, который информировал о странном происшествии на Васильевском острове. Журналисты решили связаться с МВД региона и прояснить ситуацию. Оказалось, что наряд полицейских уже побывал на месте. Помощь реальных стражей порядка никому не понадобилась – там шли съемки фильма со сценами перестрелки.