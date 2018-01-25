В Уфе неадекватный посетитель кафе устроил дебош

В Уфе один из посетителей кафе устроил дебош. Очевидцы происшествия утверждают, что молодой человек вел себя неадекватно.

Дебошир вышел из туалетной комнаты уфимского бистро и начал громко кричать и говорить что-то нечленораздельное. Работники кафе в целях самозащиты и предупреждения дальнейших недоразумений начали фотографировать посетителя. По словам персонала, еще когда парень только вошел в кафе, сотрудники сразу заподозрили неладное. Им показалось, что гость находится под воздействием наркотических средств. На эту мысль их натолкнула несколько странная и «заторможенная» речь мужчины.

Дарья Светозарова

Служащие сразу решили вызвать полицию и скорую. Самого парня они выставили на улицу. При этом было видно, что у него галлюцинации. Гость кричал, срываясь на фальцет, а после разделся и принялся умолять, чтобы его пустили внутрь. Один из сотрудников, который утихомиривать посетителя предположил, что мужчине мерещится змея под одеждой.