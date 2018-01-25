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| | В Самаре школьник пришёл в колледж с оружием и дымовыми шашками

В Самаре школьник пришёл в колледж с оружием и дымовыми шашками

Сегодня, 15:36
Учащийся средней школы из Самары утром 25 января принес в учебное заведение по улице Советской Армии пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Информация об этом была размещена сотрудниками ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в здании техникума сервиса производственного оборудования, где на данный момент временно обучаются ученики 46 школы, которая, в свою очередь, была закрыта на капремонт по причине обрушившегося потолка.
 

В Самаре школьник пришёл в колледж с оружием и дымовыми шашками

 

Ученик 9 класса разбросал дымовые факелы и устроил взрыв в коридоре на втором этаже. Следом за этим, он ворвался в класс и начал угрожать школьникам и учителю сразу двумя пневматическими винтовками.
 
Как известно, их он пронес в колледж незаметно, упаковав в чехол для музыкального инструмента. К счастью, никто не пострадал, и ученик был задержан на месте инцидента. Полиция на данный момент занимается установлением обстоятельств произошедшего инцидента.
 
Инспекторы по вопросам дел несовершеннолетних занимаются опросом учащихся. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение, связанное с возбуждением уголовного дела.

Николай Офицеров
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