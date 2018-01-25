Учительницу арестовали из-за интимного фото со школьницей

Камилла Роджерс преподавала биологию в одной из средних школ штата Вашингтон, но ей пришлось оставить педагогическую деятельность. Учительницу заподозрили в совращении 17-летней ученицы. О связи педагога и школьницы стало известно после обнародования в Сети лесбо-фото.

Виктория Озерова

В штате Вашингтон учительницу биологии из средней школы Камиллу Роджерс арестовали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней школьницей. Правоохранителям стало известно об отношениях педагога и 17-летней ученицы из Сети. Во всемирной паутине всплыло совместное фото учительницы и несовершеннолетней. На снимке они занимались лесбийским сексом. Несмотря на прямое доказательство интимной связи, Камилла Роджерс отвергает все обвинения.Уточняется, что Роджерс также работала в начальной школе. Помимо этого, учительница подрабатывала тренером по легкой атлетике. Педагогическую деятельность Роджерс прекратила еще в декабре.