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| | Учительницу арестовали из-за интимного фото со школьницей

Учительницу арестовали из-за интимного фото со школьницей

Сегодня, 14:26
Камилла Роджерс преподавала биологию в одной из средних школ штата Вашингтон, но ей пришлось оставить педагогическую деятельность. Учительницу заподозрили в совращении 17-летней ученицы. О связи педагога и школьницы стало известно после обнародования в Сети лесбо-фото.

Учительницу арестовали из-за интимного фото со школьницей

 

В штате Вашингтон учительницу биологии из средней школы Камиллу Роджерс арестовали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней школьницей. Правоохранителям стало известно об отношениях педагога и 17-летней ученицы из Сети. Во всемирной паутине всплыло совместное фото учительницы и несовершеннолетней. На снимке они занимались лесбийским сексом. Несмотря на прямое доказательство интимной связи, Камилла Роджерс отвергает все обвинения.

Уточняется, что Роджерс также работала в начальной школе. Помимо этого, учительница подрабатывала тренером по легкой атлетике. Педагогическую деятельность Роджерс прекратила еще в декабре.
Виктория Озерова
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