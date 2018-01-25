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| | В США умер известный писатель Джек Кетчам

В США умер известный писатель Джек Кетчам

Сегодня, 14:04
Многочисленные западные средства массовой информации сообщили о том, что из жизни ушёл всемирно известный писатель по имени Джек Кетчам, прославившийся благодаря своим произведениям, написанным в жанре ужасов.

В США умер известный писатель Джек Кетчам

 

Согласно опубликованной информации, Джек скончался после продолжительной безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием. Напомним, что многие работы хоррор-писателя удостоились экранизации. Заметим, что Джек Кетчам – это лишь псевдоним Далласа Мэйра, который он использовал для публикации своих произведений. О гибели выдающегося писателя сообщил Элис Фрид Мертелл, являвшийся его литературным агентом. Из наиболее известных работ писателя стоит напомнить такие как: "Рыжий", "Расстройство сна", "Отпрыск", "Книга душ", а также "Девушка по соседству".

Отметим, что экранизации удостоились целых 5 книг автора, а поклонником Кетчама был самый именитый хоррор-писатель современности Стивен Кинг. За свою долгую жизнь Джек Кетчам успел поработать не только в качестве писателя, опробовав себя в роли педагога, актёра и даже литературного агента.
Александр Вест
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