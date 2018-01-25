Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Главаря секты «бога Кузи» задержали в Подмосковье

Главаря секты «бога Кузи» задержали в Подмосковье

Сегодня, 13:34
Представители правоохранительных органов в Подмосковье провели специальную операцию по задержанию субъекта, подозреваемого в хищении вещественных доказательств на общую сумму, превышающую 200 млн рублей. Подозреваемый является главарём секты «бога Кузи».

Главаря секты «бога Кузи» задержали в Подмосковье

 

Задержанный подозреваемый официально числился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в похищении более чем 215 млн рублей, которые пропали со счетов министерства внутренних дел российской Федерации. По сообщению правоохранителей, задержанный мужчина ранее уже имел судимости, а в недавнем прошлом занимался управлением преступной организации под названием секта «бога Кузи», которая занималась мошеннической деятельностью.

Ранее представители правопорядка уже арестовывали мужчину, который провозгласил себя «богом Кузей», назвав себя владыкой Романом. Арестованному два года назад мужчине были выдвинуты обвинения в причинению тяжелого вреда здоровью одному и более гражданам, а также в незаконном хищении средств.
Александр Вест
Новости по теме
Расследование по делу «бога Кузи» находится на завершающей стадии
Расследование по делу «бога Кузи» находится на завершающей стадии

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении расследования в отношении сектантской организации бога «Кузи». Было предъявлено обвинение троим

Эксперты считают, что секту
Эксперты считают, что секту "бога Кузи" невозможно привлечь к ответственности

Несмотря на то, что так называемая секта «бога Кузи» остается под пристальным вниманием правоохранителей, участников движения почти невозможно

«Секта бога Кузи» напала на съемочную группу «ТВ Центра»
«Секта бога Кузи» напала на съемочную группу «ТВ Центра»

Съемочная группа «ТВ Центра» готовила сюжет для одной из передач, транслируемой на телеканале. Для того, чтоб осуществить задуманное, оператору и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости