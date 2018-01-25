Главаря секты «бога Кузи» задержали в Подмосковье

Представители правоохранительных органов в Подмосковье провели специальную операцию по задержанию субъекта, подозреваемого в хищении вещественных доказательств на общую сумму, превышающую 200 млн рублей. Подозреваемый является главарём секты «бога Кузи».

Александр Вест

Задержанный подозреваемый официально числился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в похищении более чем 215 млн рублей, которые пропали со счетов министерства внутренних дел российской Федерации. По сообщению правоохранителей, задержанный мужчина ранее уже имел судимости, а в недавнем прошлом занимался управлением преступной организации под названием секта «бога Кузи», которая занималась мошеннической деятельностью.Ранее представители правопорядка уже арестовывали мужчину, который провозгласил себя «богом Кузей», назвав себя владыкой Романом. Арестованному два года назад мужчине были выдвинуты обвинения в причинению тяжелого вреда здоровью одному и более гражданам, а также в незаконном хищении средств.