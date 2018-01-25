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| | На территории лицея в Ульяновске школьник открыл стрельбу

На территории лицея в Ульяновске школьник открыл стрельбу

Сегодня, 11:21
В данный момент в одном из лицеев, расположенных в Ульяновске, представители правоохранительных органов занимаются установлением всех деталей произошедшего инцидента. Школьник открыл стрельбу из пневматического оружия по другим подросткам.

На территории лицея в Ульяновске школьник открыл стрельбу

 

Произошедший инцидент случился на территории лицея №20, расположенного в городе Ульяновск в Заволжском районе. Представители правопорядка заверили, что никакой информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. В данный момент представители полиции проводят ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на определение лиц, причастных к инциденту.

В ряде региональных средств массовой информации были обнародованы данные о том, что во дворе лицея неизвестные открыли огонь из оружия пневматического типа действия по пятиклассникам, которые катались на горке. По предварительным данным, стрельбу открыли подростки.
Александр Вест
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