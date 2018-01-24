В Саратове "ГАЗель" врезалась в иномарку

«ГАЗель» врезалась в иномарку на одном из перекрестков Саратова. ДТП произошло в Октябрьском районе города.

Никита Готский

Не поделили дорогу водители «ГАЗели» и легкового транспортного средства около семи часов вечера. Как рассказали свидетели, автомобилист «ГАЗели», поворачивая с левого ряда улицы Чернышевской, вписался в иномарку, водитель которой пытался проделать аналогичный поворот на той же улице, но на правой полосе. В итоге грузовая машина влетела в боковую сторону иномарки.В аварии никто из людей не пострадал. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время разбираются, кто виноват в ДТП.