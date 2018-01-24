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| | В Астане женщина умерла в салоне автобуса

В Астане женщина умерла в салоне автобуса

Вчера, 20:46
Пассажирка автобуса скончалась прямо во время рейса. Инцидент произошел в Астане.

В Астане женщина умерла в салоне автобуса

 

В одном из пассажирских автобусов Астаны умерла женщина. Согласно предварительной информации, причиной ее кончины является сердечный приступ. Около семи часов вечера женщина сел в автобус на одной из остановок города. В определенный момент он упала с сидения и лишилась сознания. В салоне началась паника, очевидцы вызвали карету скорой медицинской помощи. Приехавшие на место врачи зафиксировали смерть несчастной. В салоне автобуса, где произошел инцидент, работают эксперты-криминалисты, ведутся следственные мероприятия.

Ранее в Актюбинской области в результате возгорания пассажирского автобуса погибли 52 человека, пятерым посчастливиться выбраться из охваченного пламенем транспорта. Выжила уроженцы Казахстана. По предварительным данным, погибли жители Узбекистана, направлявшиеся на работу в Россию.
Никита Готский
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