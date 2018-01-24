Во Владимирской области злоумышленники живьем сожгли двух пенсионеров

В поселке Красная Ушна Селивановского района Владимирской области 19 января произошел пожар. В результате возгорания погибли супруги-пенсионеры.

Дарья Светозарова

В причинах случившегося начали разбираться правоохранители Селивановского района. Оказалось, что здание загорелось не само по себе – его подожгли. Полицейские обнаружили предполагаемых виновников инцидента – двух местных 23-летних парней. Они признались во всем и рассказали, как было дело. Поджог – не единственное злодеяние на совести злоумышленников. Ночью парни вломились в дом к 86-летней женщине и ее 85-летнему мужу-инвалиду. Они стали требовать от пожилых людей денег, при этом жестоко избивая престарелую женщину. Однако всех сбережений у пенсионеров оказалось 150 рублей, которые измученная женщина отдала грабителям.Разозлившись неудачей, злоумышленники подожгли занавеску в комнате. Супруги не смогли выбраться и погибли в огне. Грабителей поместили под стражу. Их обвиняют в умышленном уничтожении или порче имущества.