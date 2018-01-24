По улицам Башкирии прогуливалась полуголая девушка

По улицам Нефтекамска в Башкирии прогуливалась девушка в шубе, шапке и валенках, кроме этого, по всему видимому, на представительнице слабого пола ничего не было. Снять на камеру странную прогулку удалось очевидцам.

Виктория Озерова

Накануне, 23 января, днем в Нефтекамске произошел странный инцидент. По обочине вдоль трассы одной из улиц города шла молодая особа в шубе, шапке и валенках. Из-под наряда девушки было видно голые ноги и часть интимного места. Проезжающий мимо мужчина снял инцидент на камеру. Обеспокоенный автомобилист спросил у девушки, что случилось, но она лишь смущенно опустила взгляд и отказалась от помощи. После чего быстро ушла с обочины.Кадры тут же попали в Сеть. Пока неизвестно, что именно заставило девушку выйти в таком виде на мороз, но пользователи сформировали несколько версий. Одни предположили, что она просто проиграла желание, другие же думают, что с девушкой произошло что-то страшное.