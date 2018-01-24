Под Анапой груженный гравием грузовик провалился под землю

Пользователи Сети проинформировали о необычном инциденте, произошедшем под Анапой. «КамАЗ», груженный гравием, буквально провалился под землю.

Виктория Озерова

Жители поселка Гай-Кодзор стали свидетелями необычного происшествия, о чем не преминули рассказать в соцсетях. По одной из улиц населенного пункта передвигался грузовик, внезапно груженный «КамАЗ» в прямом смысле провалился под землю. Дорожное покрытие поселка просто не выдержало многотонного транспортного средства, в результате чего образовалась огромная яма. СМИ уточняют, что «пропасть» не меньше трех метров глубиной. О состоянии водителя провалившегося грузовика пока ничего не известно, не уточняется, есть ли пострадавшие.Грузовик находится наполовину под землей, как его будут доставать, пока неясно. Подробности случившегося выясняются.