Во Владивостоке мужчина ходит по школам и пытается увести детей

В чатах мессенджеров Владивостока родители начали активно делиться информацией о странном мужчине, пытающимся забрать чужих детей из школы. Подозрительного незнакомца видели уже в нескольких учебных заведениях Первомайского района города.

Виктория Озерова

В нескольких школах Владивостока произошли инциденты с участием подозрительного мужчины. Об этом в соцсетях сообщили жители города. Незнакомец приходит в учебные заведения и под видом родителя дожидается детей. Подойдя к ребенку, он говорит, что его мама и папа попросили забрать его из школы и пытается увести чужое дитя. Женщина и ее ребенок, который чуть не стал жертвой мужчины, уже были в правоохранительных органах и дали показания. Уточняется, что мужчина слегка полный и ездит на черном Toyota Prius. В мессенджерах родители не сообщают, удалось ли подозрительному незнакомцу увести с собой кого-то.Информация проверяется в соответствующих ведомствах города.