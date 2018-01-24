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| | В Калифорнии электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

В Калифорнии электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

Вчера, 17:50
В США произошло необычное ДТП. Электромобиль Tesla Model S на скорости более чем 100 километров в час протаранил пожарную машину. Никто не пострадал. Отмечается, что аварийная служба прибыла на место другого инцидента.

В Калифорнии электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

 

Под Лос-Анджелесом, штат Калифорния, произошла авария с участием машины Tesla Model S. Электрокар влетел в зад машины пожарной службы. Транспортное средство ехало по шоссе на скорости более 100 километров. Водитель утверждает, что воспользовался режимом автопилота и не следил за дорогой, кроме него, в машине никого не было. В результате случившегося ни один человек не пострадал.

В компании Илона Маска предупредили, что автопилот должны использовать только внимательные водители. Также представители Tesla во время движения в данном режиме советуют не убирать руки с руля, чтобы смочь в критический момент перенять управление машиной. Напомним, что это не первое ДТП с участием электромобилей Tesla.
Виктория Озерова
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