Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhone

Помимо дорогостоящих мобильных аппаратов, представитель краевой администрации лишился дорогой барсетки и золотого «Паркера». Общий ущерб достиг суммы в 177 тысяч рублей. Смартфоны правоохранители обнаружили у выходца из Вьетнама Чан Ван Кьена. Однако ни барсетки, ни «Паркера» у него не обнаружили. Полицейские продолжают расследование кражи и выясняют подробности случившегося.
Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhoneВчера, 17:45
СМИ проинформировали, что Российское государство больше не считает iPhone 5s самым продаваемым смартфоном на рынке. Свое место он уступил более дорогостоящим
Apple снизил стоимость смартфонов iPhone в России на 10%. Таким образом, ряд популярных мобильных устройств стал доступнее, относительно прежней цены.
В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны 21-летний и 15-летний жители п. Ванино, которые также