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| | Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhone

Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhone

Вчера, 17:45
Вице-губернатор Хабаровского края Аркадий Мкртычев обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже двух дорогих смартфонов. По словам чиновника, во время пробежки у него были украдены гаджеты iPhone 8 plus, iPhone X Space Gray.

Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhone

 

Помимо дорогостоящих мобильных аппаратов, представитель краевой администрации лишился дорогой барсетки и золотого «Паркера». Общий ущерб достиг суммы в 177 тысяч рублей. Смартфоны правоохранители обнаружили у выходца из Вьетнама Чан Ван Кьена. Однако ни барсетки, ни «Паркера» у него не обнаружили. Полицейские продолжают расследование кражи и выясняют подробности случившегося.
Дарья Светозарова
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