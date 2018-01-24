Вице-губернатору Хабаровского края пробежка стоила двух iPhone

Вице-губернатор Хабаровского края Аркадий Мкртычев обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже двух дорогих смартфонов. По словам чиновника, во время пробежки у него были украдены гаджеты iPhone 8 plus, iPhone X Space Gray.

Дарья Светозарова

Помимо дорогостоящих мобильных аппаратов, представитель краевой администрации лишился дорогой барсетки и золотого «Паркера». Общий ущерб достиг суммы в 177 тысяч рублей. Смартфоны правоохранители обнаружили у выходца из Вьетнама Чан Ван Кьена. Однако ни барсетки, ни «Паркера» у него не обнаружили. Полицейские продолжают расследование кражи и выясняют подробности случившегося.