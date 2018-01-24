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| | Дымящийся трамвай из ада приехал в Таганрог

Дымящийся трамвай из ада приехал в Таганрог

Сегодня, 14:28
В Таганроге прямо во время движения задымился трамвай. Общественный транспорт «из ада» появился в районе Приморского парка города. Об этом проинформировали местные СМИ.

Дымящийся трамвай из ада приехал в Таганрог

 

Накануне, 23 января, вечером по улицам Таганрога передвигался трамвай из «ада». О дымящемся транспортном средстве СМИ рассказал очевидец происшествия. По словам свидетеля, в салоне трамвая номер восемь по пути в Приморский парк внезапно появилось много дыма с соответствующим неприятным запахом. Пассажир решил поскорее покинуть «адский» транспорт, так как в средине невозможно было дышать. Соответствующим видео в соцсетях вскоре поделились местные жители. Уточняется, что почти все пассажиры вышли не на своих остановках, а водитель при этом продолжал движение, будто ничего не происходит.

 

Жители города предположили, что неисправность в трамвае произошла из-за его солидного возраста, и отметили, что подобный транспорт часто выпускают на маршруты.
Виктория Озерова
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