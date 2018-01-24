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| | Летевший в Ростов самолет сел в Краснодаре из-за снега

Летевший в Ростов самолет сел в Краснодаре из-за снега

Сегодня, 14:17
Самолет, направлявшийся в Ростов из Сочи, не попал в конечную точку маршрута. Всему виной плохие погодные условия.

Летевший в Ростов самолет сел в Краснодаре из-за снега

 

Лайнер авиакомпании «Азимут», который летел в Ростов из Сочи, совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Пилоты приняли решение приземлиться к другом городе по причине отрицательной погоды в Ростове. Согласно имеющимся сведениям, данный рейс вылетел из Сочи в десять вечера и прибыл в краснодарский аэропорт Пашковский в 00.01, не приземлившись в Ростове. В донскую столицу борт должен был прибыть в одиннадцать часов вечера. Данных о том, каким образом пассажиров рейса переправили в Ростов к настоящему моменту, нет.

До этого российская пресса выступила с заявлением, что снегопад повлиял на замедление дорожного движения возле населенного пункта Шахты в Ростовской области на трассе «Дон». Данный фактор затруднен из-за медленного движения. Известно, что завтра в регионе ожидаются метель и ухудшение видимости.
Никита Готский
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