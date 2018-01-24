Похороны остановили, когда девушка в гробу пошевелила пальцем

На известном видеохостинге YouTube было обнародовано видео, на котором запечатлён довольно трагический момент с похорон юной девушки. По неизвестным причинам палец на руке усопшей дёрнулся, из-за чего её родственники подумали, что она всё ещё жива.

Увидев странные движения пальца усопшей, присутствовавшие на прощании начали осматривать и ощупывать тело девушки, стараясь почувствовать хоть какие-то признаки жизни в умершем теле. Однако, врачи сообщили о её гибели ещё за сутки до похоронной процессии. Эксперты пояснили, что даже после смерти в теле человека присутствуют некоторые спазмы.

Александр Вест

В Сети возникло довольно много споров вокруг весьма неоднозначного видеоролика, на котором мёртвая девушка пошевелила пальцем. Инцидент произошёл Центральной, или Южной Америке, где близкие умершей девушки юного возраста прощались со своей мёртвой родственницей перед её захоронением. В один момент кто-то из присутствующих заметил, как палец девушки пошевелился, из-за чего все присутствовавшие поверили, что девушка могла быть жива.