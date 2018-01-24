Похороны остановили, когда девушка в гробу пошевелила пальцем

В Сети возникло довольно много споров вокруг весьма неоднозначного видеоролика, на котором мёртвая девушка пошевелила пальцем. Инцидент произошёл Центральной, или Южной Америке, где близкие умершей девушки юного возраста прощались со своей мёртвой родственницей перед её захоронением. В один момент кто-то из присутствующих заметил, как палец девушки пошевелился, из-за чего все присутствовавшие поверили, что девушка могла быть жива.
Похороны остановили, когда девушка в гробу пошевелила пальцемСегодня, 14:08
Родственники Марии Политовой не разглашают место и время захоронения девушки. Бывшая участница "Дом-2" все еще не захоронена.
В Республике Гондурас родственники умершей 16-летней девушки похоронили ее в тот момент, когда она еще была жива. Пострадавшая очнулась в гробу после
По мнению американского президента Барака Обамы, Россия и «пальцем не пошевелила» для того, чтоб решить кризисную ситуацию, сложившуюся на востоке Украины. Об