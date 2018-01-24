В Челябинске активно обсуждают видео слива нечистот на дорогу

В интернете появился видеоролик, выложенный жителями Челябинска, как на одной из улиц микрорайона Парковый машина сливает на обочину канализационные отходы.









Отметим, что по данному заявлению ведется расследование.

Пелагея Лебединская

Жители микрорайона Парковый уже давно начали жаловаться на неприятный запах канализации, который не дает жителям даже открыть форточки на своих окнах. Теперь удалось все таки засняли на видео причину этого зловонного запаха. На видеоролике снято как автомобиль ассенизаторов остановился на одной из дорог микрорайона и водитель на обочину начал сливать канализационные отходы. Очевидцы утверждают, что это происходит уже не в первый раз. Жители нового микрорайона Парковый подали заявления с жалобами к экологам и в прокуратуру.