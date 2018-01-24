На Сахалине поезд с пассажирами попал в снежную ловушку

Направляясь по маршруту, пассажирский поезд застрял в снегу. Инцидент произошел на территории Сахалина.

Никита Готский

Поезд застрял в снежной лавине вчера около половины десятого вечера по местному времени. К поезду отправили дополнительные составы, которые оказали ему помощь в продолжении езды по маршруту. Сегодня ночью метель усилилась, видимость сократилась до 200 метров, а порывы ветра на берегу моря достигали 30 м/с. Поезд Ноглинки - Южно-Сахалинск в результате отстал от своего графика на шесть часов.Вчера на Сахалин обрушился циклон, по причине которого сегодня утром в регионе отменили движение пригородных электропоездов Холмск Чехов и Южно-Сахалимнск Кореаков. Затруднено также передвижение на маршрутах Невельск - Арсентьевка и Корсаков - Поронайск. В настоящее время на железнодорожных путях работает очистительное оборудование.Ранее пресса сообщала о заявлении МЧС России про образование снежных заносов на территории Удмуртии.