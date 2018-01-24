Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | На Сахалине поезд с пассажирами попал в снежную ловушку

На Сахалине поезд с пассажирами попал в снежную ловушку

Сегодня, 13:05
Направляясь по маршруту, пассажирский поезд застрял в снегу. Инцидент произошел на территории Сахалина.

На Сахалине поезд с пассажирами попал в снежную ловушку

 

Поезд застрял в снежной лавине вчера около половины десятого вечера по местному времени. К поезду отправили дополнительные составы, которые оказали ему помощь в продолжении езды по маршруту. Сегодня ночью метель усилилась, видимость сократилась до 200 метров, а порывы ветра на берегу моря достигали 30 м/с. Поезд Ноглинки - Южно-Сахалинск в результате отстал от своего графика на шесть часов.

Вчера на Сахалин обрушился циклон, по причине которого сегодня утром в регионе отменили движение пригородных электропоездов Холмск Чехов и Южно-Сахалимнск Кореаков. Затруднено также передвижение на маршрутах Невельск - Арсентьевка и Корсаков - Поронайск. В настоящее время на железнодорожных путях работает очистительное оборудование.

Ранее пресса сообщала о заявлении МЧС России про образование снежных заносов на территории Удмуртии.
Никита Готский
Новости по теме
В Японии из-за непогоды застрял пассажирский поезд с 300 пассажирами
В Японии из-за непогоды застрял пассажирский поезд с 300 пассажирами

Из-за мощных метелей и снегопадов в северной части Японии, в ледяной ловушке оказался пассажирский поезд, следовавший из Ямагаты в порт Сендай.

Поезд с пассажирами сошел с рельс на Сахалине, машинист погиб
Поезд с пассажирами сошел с рельс на Сахалине, машинист погиб

Состав, который шел по маршруту Холмск – Томари, сошел с рельс в районе населенного пункта Красноярского, Сахалинской области, сообщают источники в МЧС.

На Сахалине грузовой поезд насмерть переехал пожилую женщину
На Сахалине грузовой поезд насмерть переехал пожилую женщину

Вчера, в половине десятого утра на 77 км перегона Чехов – Холмск водитель грузового поезда 5002 применил экстренное торможение для предотвращения наезда на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости