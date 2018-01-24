В Сети требуют запрета песни "Возможно" группы "Мы" после убийства студентки

В связи с произошедшим убийством московской студентки в Сети популярность набирает петиция, направленная на полный запрет композиции "Возможно" музыкальной группы под названием "Мы", которая, по мнению пользователей интернета, открыто призывает к насилию и расправе над людьми.

Александр Вест

В данный момент под петицией своё одобрение оставили чуть более 120 человек, однако, подписей с каждым днём становится всё больше. Запрет на композицию данной группы пользователи Сети хотят наложить в связи с тем, что парень, проходивший обучение в МГТУ имени Баумана, совершивший расправу над студенткой, которая училась в Высшей школе экономики, якобы слушал эту песню перед тем, как совершить жестокое преступление.Напомним, представители столичных правоохранительных органов обнаружили бездыханные тела парня и девушки в одном из жилых домов в Москве. Парень, убивший девушку, оставил прощальное послание в социальной сети, в котором рассказал, что изнасиловал и убил свою подругу.