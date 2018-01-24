В Москве мужчина закидал снежками посольство США

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину за административное правонарушение. Мужчина закидал посольство США снежками.

Пелагея Лебединская

В городе Москва в Большом Девятинском переулке на посольство США было устроенно нападение хулигана, который закидал здание американской дипмиссии снежными шариками. Полицейские задержали мужчину и доставили в отделении полиции на допрос. Во время допроса хулиган так и не смог объяснить, зачем совершил такой поступок. Задержанным оказался 40-летний местный житель города Москва. Мотив административного нарушения остался неизвестным.Отметим, что на допрос была вызвана медицинская служба, чтобы освидетельствовать состояние арестованного, по результату которого будет принято процессуальное решение о наказании хулигана.