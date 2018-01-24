В Ростове оштрафовали водителя за катание пассажаров на камере

Сотрудники ростовской полиции навели информацию о владельце автомобиля "Жигули", который на камере привязанной к бамперу катал пассажиров. На водителя был составлен административный протокол.





Пелагея Лебединская

Происшествие произошло в городе Ростов в Ворошиловском район, очевидцы подали заявление в ГИБДД об опасных катаниях на шине, привязанной к автомобилю. На парковке одного из супермаркетов молодой человек привязал к бамперу шину и таким вот образом катал парня и девушку, не подумав об опасных последствиях, которые могли бы произойти. Сотрудники полиции установили личность водителя и выписали на него административный протокол за нарушение правил перевозок пассажиров, с наложением штрафа в размере тысячу рублей.Отметим, что в городе Ростов за последнее время уже оштрафовали 200 водителей с таким же нарушением, которые развлекаются, катая своих друзей на шинах.