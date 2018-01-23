В Вологде маленькую девочку зажало в дверях маршрутки

22 января вечером в салон общественного транспорта в Вологде зашел мужчина с двумя детьми: мальчиком детсадовского возраста и девочкой 3-4 лет. Свидетели происшествия рассказывают в социальных сетях, как малышку придавило дверью маршрутки.

Домбровский Сергей

Отец с сыном и дочерью хотел выйти на остановке «Западная», но замешкался и не успел этого сделать. Девочка устала, поэтому папа взял ребенка на руки. На следующей остановке гражданин пытался выбраться на улицу, вдруг пассажиров автобуса испугал истошный крик ребенка. Когда люди повернулись на источник звука, то заметили, как малютку зажало в дверях автобуса. Граждане просили водителя отреагировать на призывы ребенка. В итоге шофер откликнулся и открыл дверь.Журналисты узнали о случившемся и связались с руководителем компании-перевозчика «Вологдатранс», якобы в которой работает водитель, ставший виновником происшествия. Директор говорит, что он разбирается с кондуктором, а с шофером переговорит позже. Диспетчерский состав также подключили к процессу, дабы узнать, кто из водителей в тот день находился на смене.