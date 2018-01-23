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| | Из-за массового ДТП в Баварии пострадали 18 человек

Из-за массового ДТП в Баварии пострадали 18 человек

Вчера, 20:55
В районе Брайтенгюсбаха (Германия) произошло столкновение 17 машин, из-за чего пострадавшими оказались 18 человек, трое из которых серьезно травмированы. Среди причин ДТП полиция Баварии обозначает внезапное торможение одного из авто.

Из-за массового ДТП в Баварии пострадали 18 человек

 

Немецкие СМИ сообщают про крупную аварию на трассе поблизости района Брайтенгюсбаха, располагающегося в северной части Баварии. Из-за ДТП пострадали 18 человек.

Представители полиции предполагают, что причиной массовой аварии могло стать внезапное торможение одного из авто, повлекшее за собой столкновение 17 машин. ДТП случилось утром 23 января. Трое пострадавших, чьи травмы оцениваются как серьезные, были срочно госпитализированы в медицинские учреждения.

22 января этого года полицией Германии сообщалось про другую аварию на трассе, ведущей к Дортмунду. Согласно предварительным данным, причиной этого ДТП стало нападение мужчины на свою жену с ножом, из-за чего тот потерял управление над автомобилем. Через некоторое время злоумышленник и участник ДТП скончались посреди трассы.
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