Нелегалу-трансвеститу, которого задержали в Москве, грозит депортация

Нелегальный мигрант из Узбекистана, которого полиция Москвы задержала накануне за секс в машине с другим нелегальным беженцем, грозит депортация. Как сообщают правоохранители, задержанный оказался трансвеститом.

В Москве накануне произошел неординарный случай. В юго-восточной части города сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Узбекистана, которые нелегально находились в столице России.При чем, задержаны мужчины были за сексуальные отношения в машине на проезжей части. И должны были выписать штраф, но позже оказалось, что она находятся в России нелегально. При этом всем, один из задержанных был трансвеститом, который не признается, какого он пола.Полицейские в участке допросили подозреваемых. Один из них вел себя не совсем адекватно. Так как он был трансвеститом, то правоохранители решили узнать о его поле. На это они услышали ответ, что он и женщина и мужчина.Теперь двум гражданам соседней страны грозит депортация на родину. Там их может ждать суд, так как Узбекистан не приемлет подобное поведение.