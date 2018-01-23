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| | Нелегалу-трансвеститу, которого задержали в Москве, грозит депортация

Нелегалу-трансвеститу, которого задержали в Москве, грозит депортация

Вчера, 19:25
Нелегальный мигрант из Узбекистана, которого полиция Москвы задержала накануне за секс в машине с другим нелегальным беженцем, грозит депортация. Как сообщают правоохранители, задержанный оказался трансвеститом.

Нелегалу-трансвеститу, которого задержали в Москве, грозит депортация

 

В Москве накануне произошел неординарный случай. В юго-восточной части города сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Узбекистана, которые нелегально находились в столице России.

При чем, задержаны мужчины были за сексуальные отношения в машине на проезжей части. И должны были выписать штраф, но позже оказалось, что она находятся в России нелегально. При этом всем, один из задержанных был трансвеститом, который не признается, какого он пола.

Полицейские в участке допросили подозреваемых. Один из них вел себя не совсем адекватно. Так как он был трансвеститом, то правоохранители решили узнать о его поле. На это они услышали ответ, что он и женщина и мужчина.

Теперь двум гражданам соседней страны грозит депортация на родину. Там их может ждать суд, так как Узбекистан не приемлет подобное поведение.
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