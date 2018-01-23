Птицы против людей: В Астрахани вороны сбрасывают камни на стекла машин

Птицы против людей: В Астрахани вороны сбрасывают камни на стекла машинВчера, 17:01
Астраханка, которая состоит в разводе поверила интернет-мошеннику. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, проходимец представился генералом
На МКАД произошло масштабное ДТП, в ходе которого столкнулись двенадцать транспортных средств. Об этом сообщил портал «Russia Today».
В Сиэтле провели уникальный эксперимент, чтобы выяснить, что вороны понимают в смерти. Общими усилиями орнитологов и биологов было установлено – эти птицы