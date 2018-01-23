Птицы против людей: В Астрахани вороны сбрасывают камни на стекла машин

Астраханские автомобилисты столкнулись с весьма коварным «врагом». По их мнению, проблема состоит в воронах, которые сбрасывают камни на стекла припаркованных транспортных средств. Подобная история произошла сегодня утром в одной семье. Ворона прямо на глазах у ошарашенной женщины прилетела с увесистым камнем в лапах и, пока машина заводилась, сбросила его на заднее стекло авто.

В результате астраханка вынуждена была обратиться в автомобильный сервис. Механики тут же поинтересовались, что произошло. Женщина изложила им историю с вороной и, как оказалось, владельцы сервиса уже знакомы с этой проблемой, ведь, в последнее время, обращение по этому поводу происходят все чаще.

Пока непонятно, что влияет на птиц и по какой причине они делают это. Стоит, однако, напомнить, что в начале ноября прошлого года астраханская служба по природопользованию дала официальное разрешение на отстрел ворон, потому пользователи «ВКонтакте» в шутку предположили, что женщина столкнулась с местью пернатых.

Николай Офицеров