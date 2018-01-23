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| | На индийскую деревню упал загадочный ледяной шар с фекалиями

На индийскую деревню упал загадочный ледяной шар с фекалиями

Сегодня, 14:56
Днем неподалеку от базарной площади деревни Фазильпур-Бадли упал загадочный ледяной шар. Местные жители приняли объект за НЛО или метеорит и разобрали на сувениры. Впоследствии выяснилось, что таинственный шар – просто замороженные фекалии.

На индийскую деревню упал загадочный ледяной шар с фекалиями

 

Ледяной шар весом в более чем 10 килограмм свалился на индийскую деревню прямо посреди белого дня. От удара об землю загадочный объект немного пострадал, поэтому жители населенного пункта разбили его топором на отдельные фрагменты и забрали себе домой в качестве сувенира. Местные решили, что такой огромный кусок льда не могла сотворить природа, поэтому шар имеет внеземное происхождение, некоторые назвали объект даром НЛО, другие – метеоритом.

Местные чиновники отправили загадочный ледяной шар на экспертизу. К разочарованию жителей, оказалось, что таинственный объект – просто замороженные фекалии. Шар был сброшен с пролетавшего над деревней самолета, авиакомпания уже уплатила штраф.
Виктория Озерова
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