На индийскую деревню упал загадочный ледяной шар с фекалиями

Днем неподалеку от базарной площади деревни Фазильпур-Бадли упал загадочный ледяной шар. Местные жители приняли объект за НЛО или метеорит и разобрали на сувениры. Впоследствии выяснилось, что таинственный шар – просто замороженные фекалии.

Виктория Озерова

Ледяной шар весом в более чем 10 килограмм свалился на индийскую деревню прямо посреди белого дня. От удара об землю загадочный объект немного пострадал, поэтому жители населенного пункта разбили его топором на отдельные фрагменты и забрали себе домой в качестве сувенира. Местные решили, что такой огромный кусок льда не могла сотворить природа, поэтому шар имеет внеземное происхождение, некоторые назвали объект даром НЛО, другие – метеоритом.Местные чиновники отправили загадочный ледяной шар на экспертизу. К разочарованию жителей, оказалось, что таинственный объект – просто замороженные фекалии. Шар был сброшен с пролетавшего над деревней самолета, авиакомпания уже уплатила штраф.