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| | Помощника Навального задержали в Череповце за распространение наркотиков

Помощника Навального задержали в Череповце за распространение наркотиков

Сегодня, 13:32
Никита Титов, числящийся в качестве официального помощника в одном из предвыборных штабов известного политического деятеля Алексея Навального в Череповце, был задержан правоохранителями по подозрению в распространении наркотиков.

Помощника Навального задержали в Череповце за распространение наркотиков

 

Представители правоохранительных органов, осуществившие задержание Никиты Титова, заявили о том, что подозреваемый занимался распределением свёртков с запрещёнными веществами наркотического действия по всему городу. По мнению следователей, таким образом дилеры наркотических средств оставляют товар для покупателей, которые получают сведения о нахождении желаемого свёртка с запрещёнными веществами. Отметим, что в данный момент задержание Никиты Титова никак не прокомментировали официальные представители Алексея Навального.

В одном из каналов в популярном мессенджере Telegram также была обнародована информация о том, что Никита не только оставлял свёртки с наркотиками по всему Череповцу, но и обеспечивал предвыборный штаб запрещёнными веществами.
Александр Вест
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