Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Бойню в российских школах связали с Шурыгиной

Бойню в российских школах связали с Шурыгиной

Сегодня, 12:41
Один из ведущих российских психологов по имени Алексей Магалиф прокомментировал недавно произошедшие побоища в нескольких российских школах. По мнению специалиста, данные происшествия стали реакцией общества на так называемый «синдром Шурыгиной».

Бойню в российских школах связали с Шурыгиной

 

Магалиф пояснил, что шумиха вокруг изнасилования Дианы Шурыгиной научила многих российских граждан, что прославиться и обрести всеобщую известность с толпами поклонниц можно любым путём, даже став антигероем для общественности. По мнению психолога, подростки, организовавшие бойни в школах, желали стать героями новостных заголовков, вовсе не преследуя некую «идейную» цель. Алексей добавил, что при отсутствии интернета подростки вряд ли пошли бы на такое, если бы их поступок остался без огласки.

Также психиатр пояснил, что в данные случаи проявления агрессии являются обратной стороной одиночества и недопонимания со стороны общества по отношению к подросткам. Для профилактики подобных происшествий психиатр порекомендовал родителям уделять особое внимание подрастающим поколениям.
Александр Вест
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