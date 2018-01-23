Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В небе над Ростовом чуть не столкнулись два пассажирских самолета

В небе над Ростовом чуть не столкнулись два пассажирских самолета

Сегодня, 10:57
Сообщение, связанное с тем, что в небе над Ростовской область ночью в понедельник чуть не столкнулись два авиалайнера, было распространено местной прессой утром 23 января. «Саратовские авиалинии» отказываются давать комментарии по этому поводу.
 

В небе над Ростовом чуть не столкнулись два пассажирских самолета

 

Как стало известно, ночью над Морозовском два пассажирских лайнера совершали «крайне опасное сближение». Летевший из Москвы в Грозный «Боинг-737», а также борт, выполнявший сообщение «Минеральные Воды Москва» едва не столкнулись в воздухе. Они пролетели друг от друга на расстоянии чуть меньше 300 метров. Избежать трагедии удалось благодаря тому, что в кабинах пилотов сработал сигнал системы предупреждения.
 
Выполнялся первый из упомянутых рейсов как раз-таки авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Комментарии по поводу случившегося пресс-служба ведомства давать отказалась. Интересно также и то, что ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», ростовского филиала «Аэронавигация Юга» также не смогли существенно прояснить произошедшее.
 
«Мы не можем такое рассказывать по телефону. Наша компания это не какая-то диспетчерская, потому мы такой информацией не владеем», - заявил официальный представитель предприятия.

Николай Офицеров
Новости по теме
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сингапура
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сингапура

Два пассажирских самолета компаний Scoot и Emirates столкнулись в аэропорту Сингапура Чанги. Инцидент произошел минувшей ночью, о чем сообщили представители

Во Внуково едва не столкнулись три пассажирских самолета
Во Внуково едва не столкнулись три пассажирских самолета

В аэропорту Внуково человеческий фактор едва не привел к столкновению сразу трех пассажирских самолетов. Lifenews сообщает, что сигнал о выезде на

Над Москвой едва не столкнулись два самолета
Над Москвой едва не столкнулись два самолета

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании Air France-KLM чуть не столкнулся с российским бомбардировщиком над Москвой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости