В небе над Ростовом чуть не столкнулись два пассажирских самолета

Сообщение, связанное с тем, что в небе над Ростовской область ночью в понедельник чуть не столкнулись два авиалайнера, было распространено местной прессой утром 23 января. «Саратовские авиалинии» отказываются давать комментарии по этому поводу.

Как стало известно, ночью над Морозовском два пассажирских лайнера совершали «крайне опасное сближение». Летевший из Москвы в Грозный «Боинг-737», а также борт, выполнявший сообщение «Минеральные Воды Москва» едва не столкнулись в воздухе. Они пролетели друг от друга на расстоянии чуть меньше 300 метров. Избежать трагедии удалось благодаря тому, что в кабинах пилотов сработал сигнал системы предупреждения.

Выполнялся первый из упомянутых рейсов как раз-таки авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Комментарии по поводу случившегося пресс-служба ведомства давать отказалась. Интересно также и то, что ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», ростовского филиала «Аэронавигация Юга» также не смогли существенно прояснить произошедшее.

«Мы не можем такое рассказывать по телефону. Наша компания это не какая-то диспетчерская, потому мы такой информацией не владеем», - заявил официальный представитель предприятия.

Николай Офицеров