Лесорубы обнаружили в дереве 60-летнюю собаку

При распиле очередного дерева лесорубы обнаружили внутри растения довольно необычную находку. Оказалось, в стволе дерева застряла собака, которая попала туда ещё 60 лет назад.

Находка, обнаруженная лесорубами, повергла в шок работников, так как останки собаки были уже мумифицированы. Сотрудники музея Southern Forest Wild получили отрубленный кусок дерева с находящейся там мумией собаки в качестве экспоната. Эксперты заверили, что находящемуся в стволе дерева кобелю, на момент его заточения было три-четыре года. Удивлённые практически идеальной мумификацией пса, лесорубы узнали у специалистов, что полость в стволе дерева обеспечили благоприятные условия с довольно сухим воздухом внутри и поднимающимися воздушными потоками для того, чтобы труп животного сохранился в таком состоянии.

Александр Вест

Эксперты заявили, что сухие условия содержания в стволе дерева позволили коже пса очерстветь, а запах гниющей плоти раздувался восходящими потоками воздуха, не привлекая насекомых, которые поглотили бы плоть собаки.