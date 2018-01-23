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| | В Москве водитель автобуса умер прямо за рулём

В Москве водитель автобуса умер прямо за рулём

Сегодня, 10:33
В минувший понедельник 22 января в Москве мужчина, находившийся за рулём пассажирского автобуса, скончался прямо за рулём автомобиля. Медицинские эксперты занимаются установлением точной причины гибели.

В Москве водитель автобуса умер прямо за рулём

 

В районе Алтуфьевского шоссе утром в минувший понедельник произошёл инцидент, в котором с жизнью расстался водитель общественного транспорта. По данным очевидцев, мужчина умер прямо во время вождения пассажирского автобуса. На данный момент информация относительно возможных пострадавших пассажиров не раскрывается. Известно, что столь скорая кончина водителя произошла вследствие довольно тяжёлого заболевания, имевшегося у мужчины.

В данный момент медэксперты занимаются определением причин случившегося, а также выявлением дополнительных отклонений в здоровье водителя, которые могли повлиять на его гибель.
Александр Вест
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